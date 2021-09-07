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  4. İzleyiciler şaştı kaldı! MasterChef'e Milhan'ın dans performansı damga vurdu

İzleyiciler şaştı kaldı! MasterChef'e Milhan'ın dans performansı damga vurdu

07.09.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’de dün akşam izleyicileri şaşkına çeviren görüntüler yaşandı. Dün akşam yayınlanan yeni bölüme Milhan'ın dans performansı damga vurdu. İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısında dans eden Milhan'ın hareketleri jüri üyelerini takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam kaptanlık oyunu bölümüyle ekrana geldi. Mavi takım kaptanı olmak için jürilerin karşısına gelen yarışmacılardan Milhan'ın dans performansı büyük ilgi topladı.

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ŞEFLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Oyun öncesi yarışmacılarla konuşan şeflerden Somer Sivrioğlu 2001 doğumlu Milhan'ın dans videolarına ulaştığını söyledi. Pandemi nedeniyle evde olduğu dönemde dans videoları çektiğini söyleyen Milhan, şeflerin isteği üzerine bir kez de stüdyoda performans sergiledi.

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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısında dans etti. Tahsin'in de eşlik ettiği dans performansı jüri üyelerini ve yarışmacıları kahkahaya boğdu.

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TV8 Masterchef
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