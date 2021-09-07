İzleyiciler şaştı kaldı! MasterChef'e Milhan'ın dans performansı damga vurdu

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam kaptanlık oyunu bölümüyle ekrana geldi. Mavi takım kaptanı olmak için jürilerin karşısına gelen yarışmacılardan Milhan'ın dans performansı büyük ilgi topladı.

ŞEFLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Oyun öncesi yarışmacılarla konuşan şeflerden Somer Sivrioğlu 2001 doğumlu Milhan'ın dans videolarına ulaştığını söyledi. Pandemi nedeniyle evde olduğu dönemde dans videoları çektiğini söyleyen Milhan, şeflerin isteği üzerine bir kez de stüdyoda performans sergiledi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısında dans etti. Tahsin'in de eşlik ettiği dans performansı jüri üyelerini ve yarışmacıları kahkahaya boğdu.



