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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?

07.09.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 6 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen 59. son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. On altı yarışmacı, mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Gecenin en lezzetli soğuk baklavasını yapan yarışmacı, kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanın belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu? Kaptanlar düellosunu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 3. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 6 Eylül Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef 59. bölümde yarışmacılar arasında en iyi şekilde baklavayı yapan kişi, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de ana kadroda yer alan on altı yarışmacı, üçüncü haftanın mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti. Kaptanlık oyunu yemeği ise soğuk baklava oldu. Bu tatlıyı yapmaları için yarışmacılara bir saat süre verildi.

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Yarışmacılar, şeflerin verdiği süre içinde en lezzetli soğuk baklavayı yapmak için çalıştı. Süre sonunda kazanan isim, şeflerin tadımı ve değerlendirmesi sonrasında belli oldu. Şeflerin tadımı sonrasında finale kalan yarışmacılar Hasan, Dilara, Tahsin, Mert, Azize, Burcu oldu.

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Bu isimler arasında gecenin en başarılı tatlısını yapan Hasan, mavi takım kaptanı oldu.

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KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak Safanur'u seçti.

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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef 2021 yeni bölümde kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı olan Hasan ile kırmızı takım kaptanı Safanur yarışmacı seçimleri yaptı. Seçilen yarışmacılar ile haftanın mavi takım ile kırmızı takım kadroları belli oldu.

Yeni haftanın mavi takımında kaptan olan Hasan, ekibine Sergen, Eren, Şükrü, Tahsin, Mustafa, Milhan ve Tunahan'ı seçti.
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Safanur'un kaptan olduğu kırmızı takımda ise İbrahim, Burcu, Emre, Dilara, Azize, Mert ve Hamza yer aldı.

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KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef son bölüm finalinde ise ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı Hasan ve kırmızı takım kaptanı Safanur, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için mutfağa girdi ve hünerlerini sergiledi.

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Şeflerin istediği en iyi şekilde yapan yarışmacı, düelloyu kazanarak takımına avantajı sağlayacaktı. Düelloda kaptanlardan istenen yemek ciğer sarma oldu. Verilen 40 dakikalık süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan ismi açıkladı. Bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan Hasan oldu.

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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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