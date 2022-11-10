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İzmir açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

10.11.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişi ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İzmir açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Can salını durduran ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişi ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir Yunanistan çeşme sahil güvenlik komutanlığı

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