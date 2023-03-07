YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karaburun, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 90 göçmen yakalandı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında da fiber tekne ve deniz yatağı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce, 17 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Ayrıca, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlar bu kez evi çaldıHırsızlar bu kez evi çaldı
Trabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı
Van'da geçen hafta 208 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildiVan'da geçen hafta 208 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir Dikili Karaburun Seferihisar Yunanistan çeşme sahil güvenlik komutanlığı

İzmir Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:29
Öğle
13:28
İkindi
16:42
Akşam
19:17
Yatsı
20:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Salı

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Berkay Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Egenur Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.