EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları 2022! LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte il il LGS okul sıralamaları...

İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları 2022! LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte il il LGS okul sıralamaları...

30.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları 2022, sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Puanını öğrenen öğrenciler konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları ve il il LGS okul sıralamaları ile ilgili detaylar haberimizde...

İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları 2022! LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte il il LGS okul sıralamaları...

İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları 2022, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte il il LGS okul sıralamaları ve detaylar...

İZMİR, ANKARA, İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI 2022?

İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları henüz belli olmadı.

Lise taban puanları tercih kılavuzu açıklandığında belli olacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüz binlerce öğrenci LGS sınav sonuçlarını, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS tercih işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz net değil. LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra netlik kazanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandı
2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldıYKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS 2022 tercihleri ne zaman?

LGS 2022 tercihleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.