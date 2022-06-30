İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları 2022! LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte il il LGS okul sıralamaları...

İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları 2022, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte il il LGS okul sıralamaları ve detaylar...

İZMİR, ANKARA, İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI 2022?

İzmir, Ankara, İstanbul lise taban puanları henüz belli olmadı.

Lise taban puanları tercih kılavuzu açıklandığında belli olacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüz binlerce öğrenci LGS sınav sonuçlarını, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS tercih işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz net değil. LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra netlik kazanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

