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İzmir Bombası

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 04.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

Beklenen tarif geldi. Akışkan çikolatasıyla, çıtır hamuruyla son zamanların fenomen lezzeti İzmir Bombası karşısınızda!

İzmir Bombası

Malzemeler:

Hamuru için;

2,5 su bardağı un
1 Adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma sirkesi)
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı su
1 tutam tuz

Açmak için;
Mısır nişastası

İçi için;

Çikolatalı fındık kreması

Yapılışı:

Bir tepsiye yağlı kağıt sererek 2 tatlı kaşığı yardımıyla çikolatalı fındık kreması koyun ve buzlukta 1 saat dondurun.
Hamur malzemelerini bir kapta güzelce yoğurun ve üzerini kapatarak 15 dakika dinlendirin.
Hamuru eşit bezelere bölün ve her birini nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
Ortasına dondurduğunuz çikolatalı fındık kremasını ekleyin. Hamurun uçlarından birleştirip çevirerek (çok dibinden olmamak şartıyla) ucunu kopartın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
210 derecede 4 dakika pişirin.

Afiyet Olsun

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