11 ay özlemle beklenenen ekmek: 'Nohut ekmeği'

Elazığ’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, yıllardır sürdürülen gelenek yeniden hayat buldu. Kentte yalnızca Ramazan sofraları için hazırlanan ve 11 ay boyunca özlemle beklenen nohut ekmeği, tezgahlardaki yerini alarak vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Kentte genelde Ramazan ayında yapılan ve uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, bu yıl da devam ediyor.

Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirtti.

VATANDAŞLAR 11 AY BOYUNCA BEKLİYOR

Zahmetli bir üretim sürecinden geçen ürünün her yıl Ramazan ayında hazırlandığını ifade eden Bingöl, vatandaşların 11 ay boyunca beklediği bir ürün olduğunu söyledi.

RAMAZAN'A ÖZEL NOHUT EKMEĞİ

Geleneksel lezzetin Ramazan ayı boyunca satışta olacağını ifade eden Mehmet Bingöl, "Öncelikle buradan bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaptığımız ürüne gelecek olursak, her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında çıkardığımız bir ürünümüz var ve adı nohut ekmeği. Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hatta diyebilirim ki, 11 ay boyunca Elazığlıların beklediği bir üründür. Yapım aşaması yaklaşık 2-3 saat sürüyor, oldukça zahmetli ama bir o kadar da özel bir ürün. Şu an ürünümüz hazır. Ramazan ayı boyunca tüm Elazığlı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

