Sahurda yumurtayı unutun: 16 saat tok tutan besin ortaya çıktı

Sahurda tüketilen besinlerin gün içindeki tokluk süresi üzerindeki etkileri, özellikle Ramazan ayında daha da önem kazanıyor. Uzmanlara göre düşük glisemik indeksli ve lif oranı yüksek gıdalar, kan şekerini dengede tutarak ani açlık krizlerini önlüyor. Son yıllarda klasik sahur seçenekleri olan yumurta ve yulafın yerine öne çıkan bir besin var: Kinoa.

Sedef Karatay Bingül

Yüksek protein kalitesi, 9 temel amino asidi bir arada bulundurması ve zengin lif içeriği sayesinde kinoa, 16 saate kadar tokluk hissi sağlayabiliyor.

NEDEN SAHURDA KİNOA TERCİH EDİLMELİ?

Düşük Glisemik İndeks
Kinoa, kan şekerini hızlı yükseltmez. Bu sayede ani acıkmaların ve halsizliğin önüne geçer.

9 Temel Amino Asit İçerir
Bitkisel kaynaklı olmasına rağmen tam protein sayılır. Kas kaybını önlemeye yardımcı olur ve uzun süreli enerji sağlar.

Yüksek Lif Oranı
Sindirim sistemini yavaş çalıştırarak mide boşalma süresini uzatır. Bu da daha uzun süre tok kalmayı sağlar.

Mineral Deposu
Magnezyum, demir, çinko ve B vitaminleri açısından zengindir. Gün içinde yaşanan enerji düşüşünü azaltır.

Şişkinlik Yapmaz
Doğru şekilde hazırlandığında sindirimi kolaydır ve sahur sonrası rahatsızlık hissi oluşturmaz.

KİNOADAKİ SAPONİN NEDİR?

Kinoanın dış kabuğunda doğal olarak bulunan saponin, bitkiyi zararlılardan koruyan acımsı bir bileşiktir.

  • Doğal bir savunma maddesidir
  • Yıkanmadan tüketildiğinde acı tat bırakabilir
  • Hassas kişilerde mide rahatsızlığı yapabilir

Bu nedenle kinoa mutlaka bol suyla yıkanmalı, hatta birkaç dakika suda bekletilmelidir. Marketlerde satılan çoğu kinoa ön yıkamalı olsa da tekrar durulamak önerilir.

KİNOA NE İLE TÜKETİLMELİ?

Sahurda tek başına tüketmek yerine şu besinlerle birlikte tercih edilebilir:

Yoğurt (probiyotik destek için)

Avokado (sağlıklı yağ kaynağı)

Ceviz veya badem (tokluk süresini artırır)

Zeytinyağı ve limonlu sebzeler

Haşlanmış baklagiller

Protein + sağlıklı yağ + lif kombinasyonu tokluk süresini maksimuma çıkarır.

SAHUR İÇİN KİNOA TARİFLERİ

Tok tutan kinoa kasesi

Malzemeler:
1 çay bardağı haşlanmış kinoa

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı ceviz

Salatalık ve dereotu

Zeytinyağı

Tüm malzemeleri karıştırın. Hem serinletici hem de uzun süre tok tutan hafif bir sahur alternatifi.

Kinoalı sahur salatası

Malzemeler:
Haşlanmış kinoa

Haşlanmış nohut

Avokado

Domates, roka

Limon ve zeytinyağı

Protein ve lif deposu bu salata, gün boyu enerji sağlar.

Kinoalı tuzlu mücver

Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış kinoa

1 kabak rendesi

1 yumurta

Tam buğday unu

Baharat

Karıştırıp az yağda tavada pişirin. Yanında yoğurtla tüketildiğinde tok tutma süresi artar.

UZMANLAR UYARDI

Sahurda yalnızca karbonhidrat ağırlıklı beslenmek gün içinde ani kan şekeri düşüşlerine neden olabilir.

Lif, protein ve sağlıklı yağ içeren dengeli bir öğün tercih edilmeli. Kinoa, bu dengeyi sağlayan güçlü alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzun süre tok kalmak ve enerjik bir gün geçirmek isteyenler için sahurda kinoa, güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

