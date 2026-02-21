Sahurda yumurtayı unutun: 16 saat tok tutan besin ortaya çıktı

Yüksek protein kalitesi, 9 temel amino asidi bir arada bulundurması ve zengin lif içeriği sayesinde kinoa, 16 saate kadar tokluk hissi sağlayabiliyor.
Düşük Glisemik İndeks
Kinoa, kan şekerini hızlı yükseltmez. Bu sayede ani acıkmaların ve halsizliğin önüne geçer.
9 Temel Amino Asit İçerir
Bitkisel kaynaklı olmasına rağmen tam protein sayılır. Kas kaybını önlemeye yardımcı olur ve uzun süreli enerji sağlar.
Yüksek Lif Oranı
Sindirim sistemini yavaş çalıştırarak mide boşalma süresini uzatır. Bu da daha uzun süre tok kalmayı sağlar.
Mineral Deposu
Magnezyum, demir, çinko ve B vitaminleri açısından zengindir. Gün içinde yaşanan enerji düşüşünü azaltır.
Şişkinlik Yapmaz
Doğru şekilde hazırlandığında sindirimi kolaydır ve sahur sonrası rahatsızlık hissi oluşturmaz.
Kinoanın dış kabuğunda doğal olarak bulunan saponin, bitkiyi zararlılardan koruyan acımsı bir bileşiktir.
Bu nedenle kinoa mutlaka bol suyla yıkanmalı, hatta birkaç dakika suda bekletilmelidir. Marketlerde satılan çoğu kinoa ön yıkamalı olsa da tekrar durulamak önerilir.
Sahurda tek başına tüketmek yerine şu besinlerle birlikte tercih edilebilir:
Yoğurt (probiyotik destek için)
Avokado (sağlıklı yağ kaynağı)
Ceviz veya badem (tokluk süresini artırır)
Zeytinyağı ve limonlu sebzeler
Haşlanmış baklagiller
Protein + sağlıklı yağ + lif kombinasyonu tokluk süresini maksimuma çıkarır.
Malzemeler:
1 çay bardağı haşlanmış kinoa
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı ceviz
Salatalık ve dereotu
Zeytinyağı
Tüm malzemeleri karıştırın. Hem serinletici hem de uzun süre tok tutan hafif bir sahur alternatifi.
Malzemeler:
Haşlanmış kinoa
Haşlanmış nohut
Avokado
Domates, roka
Limon ve zeytinyağı
Protein ve lif deposu bu salata, gün boyu enerji sağlar.
Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış kinoa
1 kabak rendesi
1 yumurta
Tam buğday unu
Baharat
Karıştırıp az yağda tavada pişirin. Yanında yoğurtla tüketildiğinde tok tutma süresi artar.
Sahurda yalnızca karbonhidrat ağırlıklı beslenmek gün içinde ani kan şekeri düşüşlerine neden olabilir.
Lif, protein ve sağlıklı yağ içeren dengeli bir öğün tercih edilmeli. Kinoa, bu dengeyi sağlayan güçlü alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.
Uzun süre tok kalmak ve enerjik bir gün geçirmek isteyenler için sahurda kinoa, güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor.
