YEMEK

İzmir bombası tarifi, İzmir bombası nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 17.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Akışkan çikolatası, incecik hamuruyla İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan İzmir bombası tarifi, çikolata krizlerinin en doğru çözümü. İzmir bombası tarifinin yapılışında dikkat edilmesi gereken birkaç hususu da sizlerle paylaşacağız. İşte Türkiye'nin dört bir yanında lezzet bombası yaratan İzmir bombası tarifi ve yapılışı...

İzmir bombası tarifi, İzmir bombası nasıl yapılır?

İzmir bombası tarifi, kısa süre içinde Ege'nin sınırlarını aştı ve Türkiye'nin dört bir yanında severek tüketilmeye başlandı. Artık lokmacı gibi, bazı işlek caddelerde İzmir bombası satan yerleri görmek mümkün...

İzmir bombasını yapmak için birkaç ipucuna ihtiyacınız var sevgili okur. İzmir bombasını ideal süreden bir dakika daha fazla pişirirseniz o enfes akışkanlığını kaybedecektir. Bu yüzden pişirme süresi son derece önemlidir.

İzmir'e ait olan bu enfes kurabiyenin yapılışını sizler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz, buyursunlar.

İZMİR BOMBASI TARİFİ
Hamuru için;

2,5 su bardağı un
1 Adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma sirkesi)
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı su
1 tutam tuz

Açmak için;
Mısır nişastası

İçi için;

Çikolatalı fındık kreması

İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?

Bir tepsiye yağlı kağıt sererek 2 tatlı kaşığı yardımıyla çikolatalı fındık kreması koyun ve buzlukta 1 saat dondurun.
Hamur malzemelerini bir kapta güzelce yoğurun ve üzerini kapatarak 15 dakika dinlendirin.
Hamuru eşit bezelere bölün ve her birini nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
Ortasına dondurduğunuz çikolatalı fındık kremasını ekleyin. Hamurun uçlarından birleştirip çevirerek (çok dibinden olmamak şartıyla) ucunu kopartın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
210 derecede 4 dakika pişirin.

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? Isırgan otu çorbası tarifiIsırgan otu çorbası nasıl yapılır? Isırgan otu çorbası tarifi
Nohutun en güzel hali! Tadına bakan...Nohutun en güzel hali! Tadına bakan...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir bombası tarifi izmir bombası nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

O birinci oldu kardeşi ilk 10'a bile giremedi

O birinci oldu kardeşi ilk 10'a bile giremedi

Sosyal medyada patladı! Herkes bunu konuşuyor

Sosyal medyada patladı! Herkes bunu konuşuyor

Dün akşamın olay yemeği oldu! Zahmeti bol ama...

Dün akşamın olay yemeği oldu! Zahmeti bol ama...

Bu hileye dikkat! Domuz çıkabilir

Bu hileye dikkat! Domuz çıkabilir

Bir kez yiyen müdavimi oluyor! 4 asırdır...

Bir kez yiyen müdavimi oluyor! 4 asırdır...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? Isırgan otu çorbası tarifi

Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? Isırgan otu çorbası tarifi

Nohut piyazı tarifi, Nohut piyazı nasıl yapılır?

Nohutun en güzel hali! Tadına bakan...

Lazanya tarifi nasıl yapılır? Lazanya hamuru yapımı

Dün akşamın olay yemeği oldu! Zahmeti bol ama...

Pancar turşulu yoğurtlu salata tarifi

Pancar turşulu yoğurtlu salata tarifi

Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı tarifi

Etli pırasa yemeği tarifi

Etli pırasa yemeği tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.