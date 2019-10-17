İzmir bombası tarifi, İzmir bombası nasıl yapılır?

İzmir bombası tarifi, kısa süre içinde Ege'nin sınırlarını aştı ve Türkiye'nin dört bir yanında severek tüketilmeye başlandı. Artık lokmacı gibi, bazı işlek caddelerde İzmir bombası satan yerleri görmek mümkün...

İzmir bombasını yapmak için birkaç ipucuna ihtiyacınız var sevgili okur. İzmir bombasını ideal süreden bir dakika daha fazla pişirirseniz o enfes akışkanlığını kaybedecektir. Bu yüzden pişirme süresi son derece önemlidir.

İzmir'e ait olan bu enfes kurabiyenin yapılışını sizler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz, buyursunlar.

İZMİR BOMBASI TARİFİ

Hamuru için;

2,5 su bardağı un

1 Adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma sirkesi)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı su

1 tutam tuz

Açmak için;

Mısır nişastası

İçi için;

Çikolatalı fındık kreması

İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?

Bir tepsiye yağlı kağıt sererek 2 tatlı kaşığı yardımıyla çikolatalı fındık kreması koyun ve buzlukta 1 saat dondurun.

Hamur malzemelerini bir kapta güzelce yoğurun ve üzerini kapatarak 15 dakika dinlendirin.

Hamuru eşit bezelere bölün ve her birini nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Ortasına dondurduğunuz çikolatalı fındık kremasını ekleyin. Hamurun uçlarından birleştirip çevirerek (çok dibinden olmamak şartıyla) ucunu kopartın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

210 derecede 4 dakika pişirin.

