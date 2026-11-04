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İzmir bombasına o ilimizden rakip çıktı! Çikolata yerine dut pekmezi kullandı: Siparişlere yetişemiyor

İzmir'in ince hamuru ve akışkan çikolatasıyla ün salan lezzeti "İzmir bombası"na, Dadaşlar diyarından enerji dolu bir rakip geldi. Erzurumlu baklava ustası Selami Atiş, kentin coğrafi işaretli meşhur dut pekmezi ve yerli cevizi harmanlayarak "Erzurum bombası" adını verdiği yepyeni bir yöresel tatlı üretti.

İzmir bombasına o ilimizden rakip çıktı! Çikolata yerine dut pekmezi kullandı: Siparişlere yetişemiyor

İnce ve çıtır bir kurabiye hamuru içerisine akışkan kakaolu fındık kreması doldurularak hazırlanan İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı. Yerli üretim pekmez, tereyağı ve ceviz kullanılarak üretilen Erzurum bombası şimdiden damaklarda tat bıraktı. İzmir bombasındaki kakaolu fındığın yerine pekmez ve ceviz kullanılarak üretilen Erzurum bombası özellikle yerel ürün ve tatların bir araya getirilerek tatlı sevenlere farklı bir lezzet rotası sunuyor.

PEKMEZ COĞRAFİ İŞARETLİ

İzmir bombasının çıtır kurabiye hamuru konseptinden ilham alınarak geliştirilen yeni lezzette, endüstriyel kakaolu fındık kreması yerine tamamen doğal yerel ürünler kullanıldı. Erzurum'un ünlü Karnavas dut pekmezi ve kaliteli yerli ceviz içiyle doldurulan incecik hamur topları, fırından çıktığı anda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Özellikle kış aylarında dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, bu tatlının yüksek besin değeriyle tam bir "enerji deposu" olması hedefleniyor.

İzmir bombasına o ilimizden rakip çıktı! Çikolata yerine dut pekmezi kullandı: Siparişlere yetişemiyor 1

Erzurum bombasını keşfeden ve üreten Selami Atiş, özellikle soğuğu ile bilinen Erzurum'da kış aylarında insanlara enerji verecek olan tatlının şimdiden sıkça sorulduğunu ifade etti. Yerel ürün ve tatların senteziyle üretilen fırından yeni çıkmış akışkan pekmezli Erzurum bombası, hem hafifliği hem de doğallığı ile tatlı severlerden tam not aldı. Kentteki tatlı kültürüne yeni bir soluk getiren yenilikçi lezzet, özellikle kış mevsimi öncesinde hem yerli halkın hem de şehre gelen turistlerin şimdiden odak noktası haline geldi.

İzmir bombasına o ilimizden rakip çıktı! Çikolata yerine dut pekmezi kullandı: Siparişlere yetişemiyor 2

“BU SOĞUK GÜNLERDE İNSANLARA HEM ŞİFA OLACAK”

Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Selami usta Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirterek, "İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik.

İzmir bombasına o ilimizden rakip çıktı! Çikolata yerine dut pekmezi kullandı: Siparişlere yetişemiyor 3

Erzurum, kış aylarında oldukça sert ve soğuk bir iklime sahip. Bu soğuk günlerde insanlara hem şifa olacak hem de yüksek enerji verecek doğal bir tatlı arayışındaydık. Geleneksel ürünlerimizi modern bir sunumla birleştirince ortaya atom gibi, adeta bomba gibi bir lezzet çıktı. Şimdiden tadan misafirlerimiz sıklıkla sormaya ve sipariş vermeye başladı" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum İzmir bomba
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