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İzmir'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü

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YAŞAM  | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Erdal Kıran (29), yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Tire'deki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çarşıda yürüyen Erdal Kıran'a yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bir anda tabancasını çıkarıp, 9 el ateş etti.

Kıran vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Kıran, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdal Kıran doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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izmir tire cinayet

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