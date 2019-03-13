Mynet Trend

İzmir'de bir kişi bankayı soydu, polisi arayıp, teslim oldu

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 13.03.2019 22:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, banka şubesindeki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek 50 bin TL alıp, kaçan M.Y. (20), daha sonra polisi arayıp, teslim oldu.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan özel banka şubesine gelen kurusıkı tabancalı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki 50 bin TL'yi alarak kaçtı.

Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı, güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının otomobil veya taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polisler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Araştırma sürerken polisi arayan M.Y., yerini söyledi ve gelen ekibe teslim oldu. Gözaltına alınan M.Y.'nin sorgusu sürüyor. (DHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Trafikte öyle bir şey yaptı ki...Trafikte öyle bir şey yaptı ki...
En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir banka soygunu

En Çok Okunan Trend Haberler

Huawei'den yüzde 40'a varan indirimlerle ekran onarım kampanyası

Huawei'den yüzde 40'a varan indirimlerle ekran onarım kampanyası

'Fıs Fıs İsmail'inin saçları olay oldu! Son haline bakın!

'Fıs Fıs İsmail'inin saçları olay oldu! Son haline bakın!

Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı

Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Oğlunu evlendirmek istedi hayatının şokunu yaşadı!

Oğlunu evlendirmek istedi hayatının şokunu yaşadı!

Gece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadı

Gece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de trafikte motosiklette kitap okuyan çocuk dikkat çekti

Trafikte öyle bir şey yaptı ki...

Yakın dostları Zafer Çika'ya bu sözlerle veda etti: 'Babamızı, abimizi kaybettik!'

En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'

Manisa'da bir kişi internet sitesinden tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldı

İnternetten tanıştığı kadın kabusu oldu!

Türkiye günlerce bunu konuşmuştu! "Hızır" yine ortaya çıktı

Türkiye günlerce bunu konuşmuştu! "Hızır" yine ortaya çıktı

Eskişehir'de araçta unutulan köpek 12 saat sonra kurtarıldı

Tam 12 saat bekledi! Büyük sorumsuzluk

Binali Yıldırım gençlerle 'PUBG' oyununu oynadı

'Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.