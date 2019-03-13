İzmir'de bir kişi bankayı soydu, polisi arayıp, teslim oldu

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan özel banka şubesine gelen kurusıkı tabancalı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki 50 bin TL'yi alarak kaçtı.
Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı, güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının otomobil veya taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polisler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Araştırma sürerken polisi arayan M.Y., yerini söyledi ve gelen ekibe teslim oldu. Gözaltına alınan M.Y.'nin sorgusu sürüyor. (DHA)
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