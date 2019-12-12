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İzmir’de cansız bedeni bulundu! ’Rambo’ lakabıyla tanınıyordu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre dün gece saatlerinde denize düştüğü ileri sürülen Solmaz Demirer’in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

İzmir’de cansız bedeni bulundu! ’Rambo’ lakabıyla tanınıyordu

Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar, saat 17.00 sıralarında denizde hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, bir kadına ait olduğu belirlenen kişiyi karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan ’Rambo’ lakaplı Solmaz Demirer’e ait olduğu tespit edildi.

BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer’in dün gece saatlerinde denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Demirer’in boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karşıyaka balıkçı Rambo

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