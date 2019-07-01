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İzmir'de düğün sabahı kanlı infaz! Damat hayatını kaybetti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

İzmir’de bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayınbiraderi tarafından kafasına sıkılan tek kurşunla infaz edildi. Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu ve cinayetin bu sebeple işlenmiş olabileceği belirtildi.

İzmir'de düğün sabahı kanlı infaz! Damat hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesine bağlı 1153 Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, bu akşam nişanlısı S.G. evlenecek olan Tugay Keser (24), yapılan kına gecesinin ardından geceyi geçirmek için düğünden sonra oturacakları eve gitti.

KAFASINA BİR EL ATEŞ ETTİ

İddialara göre, saat 07.00 sıralarında Keser’in kayınbiraderi N.G. (24), çiftin oturacakları evin önüne gelerek, eniştesini aradı ve kapı çalışmadığı gerekçesiyle anahtarı aşağıya atmasını istedi. Eniştesinden anahtarı alan N.G., çiftin evine çıkarak yanında getirdiği silahla Tugay Keser’in kafasına bir el ateş etti.

Olayın ardından, silah sesini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tugay Keser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alındı.

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AİLELER ARASINDA HUSUMET İDDİASI

Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.

(İHA)

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