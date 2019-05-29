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İzmir'de korkunç ölüm! Kriko kayınca iş makinesinin altında kaldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Murat Çapacı, kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.

İzmir'de korkunç ölüm! Kriko kayınca iş makinesinin altında kaldı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Murat Çapacı, iş makinesinin patlayan lastiğini değiştirirken, kriko kaydı. İş makinesinin altında kalan Çapacı, ağır yaralandı.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine, iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Çapacı'nın yaşamını yitirdiği saptandı.

İzmir'de korkunç ölüm! Kriko kayınca iş makinesinin altında kaldı 1

Murat Çapacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(DHA)

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izmir Tamirci iş makinesi

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