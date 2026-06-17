İzmir'de 'Öldüren kumpir' olayında verilen ceza pes dedirtti

İzmir'in Buca ilçesinde 2024 yılında bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocukları, 50'şer bin liralık manevi tazminat kararını üst mahkemeye taşıyacak.

Polat'ın ölümüne ilişkin İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davası 11 Haziran'da karara bağlandı. Mahkeme, Polat'ın iki çocuğunun 500'er bin lira taleple açtığı davayı kısmen kabul ederek kızı Bahar Zeyrek ile oğlu Murat Polat'a 50'şer bin lira manevi tazminata, bu miktarın olay tarihi olan 28 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

"BİZİM AMACIMIZ PARA DEĞİL, ADALET"

Bahar Zeyrek, mahkemenin tazminat miktarını yeterli bulmadığını söyledi. Annesinin herhangi bir hastalıktan ölmediğini, salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatan Zeyrek, "Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmaması lazım." dedi.

Zeyrek, verilecek hiçbir meblağın annelerini geri getirmeyeceğini ifade ederek, "Burada sorumluluğu bulunan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Bizim rakam umurumuzda değil. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Ben adalet arıyorum. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız, itiraz edeceğiz. Bizim amacımız para değil, adalet." diye konuştu.

Olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığını, tedavisinin sürdüğünü belirten Zeyrek, şunları kaydetti:

"Hayatımız mahvoldu. 18,5 ay oldu, annemin ilk defa bugün fotoğraflarına baktım, bakamadım. Orada bizi tanımayan yoktu, yapamadık, her şey annemi hatırlatıyordu. Merdivenden iniyorum annem, oturuyorum annem. Olaydan 15 gün sonra 27 yıldır yaşadığımız evden taşınmak zorunda kaldık."

"KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"

Servet Polat'ın oğlu Murat Polat da manevi tazminat davasındaki amaçlarının maddi kazanç olmadığını vurgulayarak, "Verilen parayı kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Bana dünyayı da verseler annem geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Elif Ayyıldız ise davanın sorumluların hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını amaçladığını kaydederek, bir annenin ihmaller sonucu yaşamını yitirmesinin ardından hükmedilen manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığı ve geride kalan aile bireylerinin yaşadığı derin manevi yıkım karşısında yeterli olmadığını savundu.

Ayyıldız, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

CEZA DAVASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar kumpir satılan iş yerinin sahibi N.D. ile işletmede çalıştığı belirlenen eşi C.D'nin hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan ise 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama sürüyor.

NELER OLMUŞTU?

Buca'da yaşayan Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve torunuyla birlikte 28 Aralık 2024'te bir işletmede kumpir yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen aile, şikayetlerin sürmesi üzerine ertesi gün yeniden hastaneye gitti. Servet Polat, olaydan iki gün sonra hayatını kaybederken, Adli Tıp raporunda ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğu belirtildi. Kumpir numunelerinde salmonella bakterisi tespit edilirken, işletme sahipleri hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "bozulmuş gıda ticareti" suçlamalarıyla dava açıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır