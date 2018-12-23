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İzmir'de oltasına takıldı: Rüya gibi bir andı, her zaman hayal etmişimdir

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.12.2018 07:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir vatandaş, oltayla 21 kiloluk dev bir kılıç balığı yakalamayı başardı.

İzmir'de oltasına takıldı: Rüya gibi bir andı, her zaman hayal etmişimdir

Aliağa ilçesinde kıyıda zaman zaman oltayla balık tutan Emre Tüfek'in oltasına 1.75 boyunda, 21 kilo ağırlığında dev bir kılıç balığı takıldı.

Tüfek, balığı kıyıya çekmek için büyük çaba sarf etti. Balığı görünce çok heyecanlandığını söyleyen Tüfek, "Rüya gibi bir andı. Kılıç balığı yakalamayı gerçekten her zaman hayal etmişimdir, kısmet bugüneymiş. Gerçekten çok zorlu bir mücadele oldu ama ben her zaman balığı yakalayacağıma inandım. Biraz zorlu bir mücadele oldu ama başardım. Gerçekten kılıç balığı yakalamak herkesin harcı değil, ama umuyorum benden daha da büyüklerini yakalarlar. Daha önce de kıyıda rekorlarım var" dedi.

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kılıç balığı aliağa izmir

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