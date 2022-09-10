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İzmir'de tarihe geçen konserin yankıları devam ediyor! Tarkan'dan dikkat çeken açıklama: Yasaksız, baskısız, yalansız...

10.09.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında yapılan etkinlikler büyük coşkuyla kutlandı. Etkinliklerin en ses getireni ise Megastar Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda büyük kalabalığa verdiği konser oldu. Tarkan'ın konserden bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İşte tarihe geçen konser sonrası Tarkan'ın ilk sözleri...

İzmir'de tarihe geçen konserin yankıları devam ediyor! Tarkan'dan dikkat çeken açıklama: Yasaksız, baskısız, yalansız...

Türkiye, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliklerini konuşuyor. 9 Eylül'de yaşanan İzmir'deki büyük coşku hem sosyal medyaya hem gündeme damga vurdu. Tarkan'ın ücretsiz konseri her kesim tarafından övgüyle karşılanırken kutlamalardaki görsel şölende unutulmayacak kareler ortaya çıktı.

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TARKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Megastar Tarkan, unutulmaz konserden bir gün sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Paylaşımına, "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı… Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi… Yeniden umutla dolmayı…” sözleriyle başlayan Tarkan şu ifadeleri kullandı;

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“Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı. Çünkü biz biliriz, aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımızla ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.

“NE KADAR ÖZLEMİŞİZ BÖYLE OLMAYI"

Dün geceki konserde işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi.”

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İzmir Tarkan konser sosyal medya
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