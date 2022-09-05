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İzmir'de Tarkan konseri tarifesi! Kordon'daki mekanlar özel fiyat uyguladı, rezervasyonlar doldu

05.09.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında Tarkan sahne alacak. 9 Eylül’de İzmir’de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek olan Tarkan, şehirdeki işletmelerde de yoğunluğa neden oldu. Kordon'daki konser nedeniyle kafe ve restoranlar rezervasyonlarını haftalar öncesinden doldurdu. Kordon'daki pek çok mekan, içinde alkollü içecek, çerez ve meyvenin olduğu 9 Eylül'e özel kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirirken, rezervasyonların ise dolduğu belirtildi.

İzmir'de Tarkan konseri tarifesi! Kordon'daki mekanlar özel fiyat uyguladı, rezervasyonlar doldu

İzmir, tarihin en büyük kutlama organizasyonu yapmaya hazırlanıyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de pek çok etkinlik planlanıyor.

FİNALDE TARKAN SAHNE ALACAK

Etkinlikler kapsamında düzenlenecek artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov, toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak. 1300 metrekarelik LED ekranın kullanılacağı gösteriyi aynı anda yüz binlerce kişi izleyebilecek. Gecenin finalinde ise Tarkan konser verecek.

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MEKANLAR ÖZEL FİYAT UYGULAMASINA GEÇTİ

Tarkan'ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları haftalar öncesinden doldu. Kordon'daki pek çok mekan, içinde alkollü içecek, çerez ve meyvenin olduğu 9 Eylül'e özel kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi. Aynı zamanda konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.

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'REZERVASYONLARIMIZ 2 HAFTA ÖNCE DOLDU'

İşletmecilerden Faruk Yörük, "Rezervasyonlarımız 2 hafta öncesinden doldu. 9 Eylül'ü heyecanla bekliyoruz. Çok yoğun bir gün yaşayacağız. Bu tarz etkinlikler esnaf için de güzel oluyor, işlerimiz açılacak. O güne özel ev partilerinin düzenleneceğini duyduk. Bizim üst katlarımızdaki birkaç dairede böyle etkinlikler olacak. Tarkan geliyor diye Kordon'a rağbet çok. İzdiham bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'BİN KİŞİYİ REDDETTİK'

Kordon'da yer alan işletmelerin birinde görevli garson Oktay Çalar, "Doluluk oranımız kapasiteyi dahi aştı. Konser açıklandığından itibaren rezervasyonlar doldu. Konserin yapılacağı alan Kordon Boyu olacak. Lazer ışık gösterileri de yapılacak. Belki bin kişiyi yerimiz olmadığı için reddetmişizdir. O gün bir cümbüş olacak. Tarkan'ın sesini duymak bile insanlara yetecek" dedi.

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Restoran işletmecilerinden Coşkun Düzel ise "Yaklaşık 1 aydır gündemimizde konser var. Bütün Kordon esnafı konsere hazır. Yıllardır buralardayız. Bu tarz organizasyonlar hep Gündoğdu Meydanı'nda olur" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Tarkan
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