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İzmir'de TIR şoförü tartıştığı sürücünün üzerine aracını sürdü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 09.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İzmir'de TIR şoförü tartıştığı sürücünün üzerine aracını sürdü

Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı.

TIR DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir aliağa TIR

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet delirmek üzere acil biseyler yapmak lazim
birseyler yapacam ama ne yapalım
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