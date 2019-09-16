Mynet Trend

İzmir'de vatandaşlar kanaldaki ölü balıkları topladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

İzmir'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri’nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar ise “Bize bir şey olmaz” diyerek kanal içerisindeki ölü balıkları topladı.

İzmir’in Menemen ilçesinde tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri’nin aktığı kanaldaki balık ölümleri, görenleri şoke etti. Olayı gören vatandaşlar, daha önce bu kadar fazla ölü balıkla karşılaşmadıklarını ve balıkları zehirleyen bu suyla sulanan bahçelerden sebze-meyve yediklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar ise ölü balıkları kanala girerek topladı.

'BİZE BİR ŞEY OLMAZ'

Balıkların zehirlenerek ölmesine aldırmayan vatandaşlar, “Bize bir şey olmaz” diyerek kanal içerisindeki ölü balıkların büyüklerini seçerek topladı. Birkaç öğrenci de tüm uyarılara rağmen topladıkları balıklarla beraber bölgeden uzaklaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Manisa’dan gelen Gediz Nehri'ne zehirli atık bırakıldığından şüphelenen Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Dakikalarca çatıştılar! Yeni görüntüler ortaya çıktıDakikalarca çatıştılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Samandağ'da yıkım gerginliğiSamandağ'da yıkım gerginliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölü balık izmir

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi

Sarıkamış'ta görüntülendiler...

Sarıkamış'ta görüntülendiler...

Ne yapsa olmadı! Frikik verdi

Ne yapsa olmadı! Frikik verdi

Eşinin sevgilisini öldürdü! Sonra bu mesajı paylaştı

Eşinin sevgilisini öldürdü! Sonra bu mesajı paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avcılar'da sokak ortasındaki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Dakikalarca çatıştılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Samandağ'da yıkım gerginliği

Samandağ'da yıkım gerginliği

Telefonla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Telefonla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Bursa'da mahallede yılan operasyonu!

Mahallede heyecanlı dakikalar!

Ankara'da alkollü sürücü arabadan atlayıp, yardımına koşanlara saldırdı

Seyir halindeki arabadan atlayıp, yardımına koşanlara saldırdı

İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını'yi dövüp gasp eden 4 kişiden 2'si yakalandı

Dehşeti yaşadı! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.