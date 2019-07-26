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İzmir'in Bergama ilçesinden kahreden haber! 3 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.07.2019 18:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinden kahreden haber! 3 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesi Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bamya toplamak için tarlaya giden Sezer (37) ve Fazilet Fidan (37) çifti, çocukları Melih Fidan'ı (3) tarla yakınında bulunan araçlarında bırakarak bamya toplamaya gitti. Bu sırada minik Melih aracın içerisinde uyudu. Park halindeki araç aniden alev alarak yanmaya başladı.

Baba Sezer Fidan hemen koşarak çocuğunu araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan minik çocuk yaşamını yitirdi. Kollarında ağır şekilde yanıklar bulunan babanın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aracın kısa devre nedeniyle alev aldığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Minik Melih'in cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir bergama Çocuk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o nasıl iş yaa izmir sıcağı arabanın içi duran arabanın yanması ey Allahım sen büyüksün hiç birşeymi bilmiyon çalıştığın yerin yakında bi gölgelik bul salıncaktan yatak yap ..
Allah sabır versin minicik can gitti ahh be abicim neden hangi mantıkla bırakırsınız cocugu araba hic mi bisey olur diye aklınız kalmaz anlamıyorum yazık oldu mekanı cennet olsun yavrunun
oyy benim canım...
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