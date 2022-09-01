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İzmir Köfte nasıl yapılır? Ege'nin meşhur lezzeti İzmir köftesi tarifi

01.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir lezzetleri denince akla ilk gelenlerden biri de şüphesiz İzmir köfte oluyor. İzmir köfte tarifi mutfaklarımızda sıklıkla yapılan tarifler arasında geliyor. Köfte ve sebzelerin bir araya gelerek muhteşem bir yemek olarak ortaya çıktığı İzmir köftesinin tarifi merak edildi. Peki, İzmir Köfte nasıl yapılır? İşte en lezzetli İzmir köfte tarifi...

İzmir Köfte nasıl yapılır? Ege'nin meşhur lezzeti İzmir köftesi tarifi

İzmir Köftesi nasıl yapılır? sorusu, İzmir Köfte yapmak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Bu harika lezzet İzmir köfteyi eğer denemediyseniz bu tarife bayılacaksınız. İzmir köftesi tarifinin en lezzetli ve pratik olanı merak ediliyor. İzmir Köfte tarifinin malzemelerini yapılışını sizler için haberimizde derledik. İşte İzmir köfte yapılışı...

izmir köfte

İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR?

İzmir köfte tarifi için gereken malzemeler;

  • 500 gr orta yağlı kıyma
  • 2-3 sivri biber
  • 1 küçük boy rendelenmiş soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Kimyon
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yumurta
  • 3 dilim bayat ekmek içi
  • 3 patates
  • ayçiçeği yağı

Sosu için;

  • 3 domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber

İşte İzmir köfte tarifi;
Kıymayı bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.

Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuz ekleyip kızgın yağda kızartın.

Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin.

Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.

Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!


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