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İzmir Menemen’deki rüşvet operasyonunda 16 tutuklama

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HABER  | 02.03.2019 02:20 | Son Güncelleme

İzmir’deki Menemen Tapu Müdürlüğü'nde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Menemen’deki rüşvet operasyonunda 16 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğü'nden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası yapılan planlı çalışma ve teknik takip sonrası yapılan operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında Menemen Tapu Müdürü A.D. ve tapu müdürlüğü personelinin de bulunduğu 23 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 16 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

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