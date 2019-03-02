İzmir Menemen’deki rüşvet operasyonunda 16 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğü'nden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası yapılan planlı çalışma ve teknik takip sonrası yapılan operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında Menemen Tapu Müdürü A.D. ve tapu müdürlüğü personelinin de bulunduğu 23 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 16 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

