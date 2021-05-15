İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den Göztepe-Beşiktaş maçı açıklaması

Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek olan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasına kısa süre kalırken, sosyal medyada Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçında polisin geniş önlemler aldığı, Göztepe-Beşiktaş maçında ise denetimlerin yapılmadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Köşger paylaşımında, “İzmir’de de maçların pandemi kurallarına göre oynatılması ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede uygulanması talimatlandırılmıştır. Kıymetli taraftarlar bu tarz gerçek olmayan görsellere itibar etmesin. Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla!..” ifadelerini kullandı.

