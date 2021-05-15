SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den Göztepe-Beşiktaş maçı açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den Göztepe-Beşiktaş maçı açıklaması

15.05.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi stadyum çevresinde önlem alınmadığı şeklinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirterek, “Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den Göztepe-Beşiktaş maçı açıklaması

Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek olan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasına kısa süre kalırken, sosyal medyada Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçında polisin geniş önlemler aldığı, Göztepe-Beşiktaş maçında ise denetimlerin yapılmadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Köşger paylaşımında, “İzmir’de de maçların pandemi kurallarına göre oynatılması ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede uygulanması talimatlandırılmıştır. Kıymetli taraftarlar bu tarz gerçek olmayan görsellere itibar etmesin. Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla!..” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kriz çıktı!Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kriz çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

Dünya devi milli yıldızın peşinde

Dünya devi milli yıldızın peşinde

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.