İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanda kötü koku gelmesi üzerine, vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Tugay Bekdemir'i (28) hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bacağında delici ve kesici alet yarası bulunan Bekdemir'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Bekdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bekdemir'in öldürüldüğünü değerlendiren polis, geniş çaplı araştırma başlattı.



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