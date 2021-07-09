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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

09.07.2021 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 11 saatte kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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