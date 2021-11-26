İzmir'de deprem konutları teslim töreni

İZMİR (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'e 30 Ekim'de bir söz verdiklerini belirterek, "Ayda bebeğin, İnci bebeğin bize uzanan elini hiçbir zaman bırakmayacağız' demiştik. Konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz." dedi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan binaların bulunduğu bölgede tamamlanan konutların önünde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir'de tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

30 Ekim 2020'deki depremin ardından şubat ayında konutların yapımına başlandığını, 9 ay gibi kısa zamanda deprem konutlarının tesliminin gerçekleştiğini anlatan Kurum, "İzmir'imize 30 Ekim'de bir söz vermiştik. Ayda bebeğin, İnci bebeğin bize uzanan elini hiçbir zaman bırakmayacağız demiştik ve Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz. Yeni konutlarımız İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

- "Artık güçlü bir Türkiye var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de geçen yıl yaşanan depremle İzmir'e nazar değdiğini, 117 canın yitirildiğini, 1034 vatandaşın yaralandığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda devletin tüm imkanlarıyla İzmir için seferber edildiğini kaydetti.

Konutların kısa sürede tamamlandığına dikkat çeken Pakdemirli, "Kimse endişelenmesin, üzülmesin artık güçlü bir Türkiye var. Ne mutlu bize ki milletin derdiyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan bir Cumhurbaşkanı'mız var. Bu milletin arkasında önce Rabb'imiz sonra 'her hal ve şartta önce millet önce memleket' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. 19 yıldır hizmetleriyle vatandaşın gönlünde yer eden Türkiye'nin kalkınmasını şiar edinen bir hükümet var." dedi.

- "Büyük kalkınma hamleleri yaptık"

İzmir için ellerini değil, başlarını taşın altına soktuklarını, büyük kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini, ne söz verdilerse yerine getirdiklerini kaydeden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vatana son 19 yılda büyük hizmetler kazandırdık. Büyük kalkınma hamleleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Halkımıza hak görülmeyen her şeyi, sağlıkta, eğitimde, tarımda, enerjide sunduk. İnsanımıza o güne dek verilmeyen değeri biz verdik. Şimdi bir çuval inciri kimsenin berbat etmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizi üç beş çapulcunun şımarık naralarına teslim edecek değiliz. Dolayısıyla herkes haddini de yerini de bilecek."

Pandemi ve kuraklık nedeniyle tüm dünyada zor bir dönem geçirildiğine işaret eden Pakdemirli, "Maalesef üretimdeki düşüşler, pandemi etkisi, tedarik, lojistik sıkıntılar, ülkelerin korumacı tutumları işleri iyice zorlaştırıyor. Ancak samimiyetle ifade etmeliyiz ki bu zor dönem AK Parti haricindeki hiçbir hükümet döneminde yönetilemezdi. Biz de gençlerimiz, yarınlarımız için mücadele ediyoruz. Hangi zor koşullarda olursak olalım hamlelerimize yatırımlarımıza desteklerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İzmir size müteşekkirdir"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da 30 Ekim'de büyük bir depremin yaşandığına işaret ederek, "30 Ekim'de İzmir sarsıldı ama İzmirli sarsılmadı. Bugün dimdik ayaktayız. Bugün daha da güçlüyüz, biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden hemen sonra İzmir'e geldiğini ve yaraların sarılması, acıların hafifletilmesi için büyük destek verdiğini kaydeden Yıldırım, "Yıkılan binalar en güzel şekilde yeniden yapıldı ve bugün 9 ay gibi bir sürede anahtar teslimi yapılıyoruz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım, sağ olun değerli Bakanım. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İzmir size müteşekkirdir, İzmirliler adına şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

