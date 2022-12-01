YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de ekmeğe yüzde 25 zam

İzmir’de ekmeğe yüzde 25 zam

01.12.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 4 TL’den satılan 210 gram ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre yüzde 25 zamlanan ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.

İzmir’de ekmeğe yüzde 25 zam

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla İZTO çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

210 GRAM EKMEK 5 TL OLDU

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL’den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması yönünde görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüşü alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından İzmir’de 210 gram ekmek yüzde 25 zamlanarak 5 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Malatya’da meyve fidanı atağıMalatya’da meyve fidanı atağı
Rize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi olduRize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi oldu
Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek

İzmir Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:05
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.