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İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

26.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak, trafikte aksamalara ve su baskınlarına neden oldu.

Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu, dereler taştı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Buca'da da kısa süreli sel nedeniyle bazı iş yerlerine su doldu, dereler ve rögarlar taştı.

Yağışın durmasının ardından vatandaşlar iş yerleri ve binalarının önünü temizledi.

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