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İzmir'de evde çıkan yangında anne ve bebeği yaralandı

14.01.2021 00:05 | Son Güncelleme:
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İzmir'de evde çıkan yangında anne ve bebeği yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında anne ile 2 yaşındaki kızı yaralandı.

Murat Reis Mahallesi 176. Sokak'taki Arıbal Apartmanı'nın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Sevil Akarslan Hepaksaz ile 2 yaşındaki kızı Ayperi Hepaksaz'ı evden çıkardı.

Olayda yaralanan anne, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bebeği de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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