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İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

24.11.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp emeklileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Bornova'da 3 emeklinin, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için olay yeri ve çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri A.D ve İ.K'yi düzenlediği baskınla yakaladı.

Zanlıların, 7-17 Kasım arasında Buca ve Bornova'da kendilerini polis olarak tanıttıkları 3 emekliyi haklarında çeşitli suçlardan soruşturma açıldığı bahanesiyle tehdit ederek, 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden birinin telefonla konuştuğu, emekli vatandaştan ziynet eşyalarını almak için bir apartmana girdiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve İ.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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dolandırıcılık polis Bornova Buca

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