YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

İZMİR HABERLERİ  | 14.12.2020 03:21 | Son Güncelleme

Olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, şartların zorlaşması üzerine aramaya sabah saatlerine kadar ara verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİç çamaşırıyla sokağa çıktıİç çamaşırıyla sokağa çıktı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:11
İkindi
15:38
Akşam
17:58
Yatsı
19:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.