YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

19.06.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sokakta pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Tolgay Tarhan (39), pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tarhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Devriye görevindeki polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda bölgeden uzaklaşan bir otomobilin içindeki 2 kişi ile yaya olarak uzaklaşmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, olay yerinde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de partililere seslendi:Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de partililere seslendi:
İzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandıİzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı
AK Parti'lilerden İzmir'deki CHP etkinliğinde konuşan çiftçiye tepkiAK Parti'lilerden İzmir'deki CHP etkinliğinde konuşan çiftçiye tepki
Anahtar Kelimeler:
polis İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aliağa Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Seçkin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.