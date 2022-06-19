İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sokakta pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Tolgay Tarhan (39), pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tarhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Devriye görevindeki polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda bölgeden uzaklaşan bir otomobilin içindeki 2 kişi ile yaya olarak uzaklaşmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, olay yerinde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.
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