İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İnönü Mahallesi'ndeki evinde Suriye uyruklu Abdülkerim Salih'i öldüren Suriye uyruklu H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buca ilçesinde dün, Suriye uyruklu H.A, İnönü Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldürmüştü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz