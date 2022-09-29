YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'in ilk Millet Bahçesi Bergama'da yapılıyor

İzmir'in ilk Millet Bahçesi Bergama'da yapılıyor

29.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir'in Bergama ilçesinde yapımına başlanan Millet Bahçesi'nde ilk kazma vuruldu - Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu: - "Alanda hafriyat çalışmaları başlamış durumda. Millet Bahçesi'ni Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine açmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Bergama ilçesinde 57 dönüm alanda hayata geçirilecek, İzmir'in ilk Millet Bahçesi olma özelliği taşıyan proje kapsamında çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 167 milyon liraya ihale edilen Millet Bahçesi'nin 29 Ekim 2023'te açılması hedefleniyor.

İlçe merkezindeki stadyum alanı ve çevresini kapsayan 57 dönümlük alana Millet Bahçesi yapılması için Bergama Belediyesi tarafından çalışma hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işin yürütücülüğünü üstlenirken proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bazı dernekler tarafından mahkemeye taşındı. Mahkemenin sonuçlanmasının ardından TOKİ tarafından ihale gerçekleştirildi.

İhaleyi kazanan firma, yer tesliminin ardından İzmir'in ilk Millet Bahçesi için çalışmalara başladı.

Yüzde 85'i yeşil alan olacak Millet Bahçesi'nde 300 araçlık yer altı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, adrenalin parkı, doğal gölet, çocuk oyun alanları, kütüphane gibi eğitim alanları planlandı. Ayrıca Bergamalı ünlü hekim Galenos için tıbbi bitkilerin sergileneceği bahçe dizayn edildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AA muhabirine, Millet Bahçesi yapılacak alanın kentin tam kalbinde bulunduğunu ancak yıllardır hak ettiği şekilde kullanılamadığını söyledi.

Göreve geldikten sonra yeşil alan sayısını artırmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Koştu, "Burası eski bir stadyumdu, etrafında eski küçük dükkanların bulunuyordu ve Bergama'ya da yakışmıyordu. Bu proje İzmir'de de bir ilk. Hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir alan olacak. Alanda hafriyat çalışmaları başlamış durumda. Millet Bahçesi'ni Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine açmak istiyoruz." dedi.

Koştu, Millet Bahçesi'nin yapılmasını engellemek için davalar açıldığına, bu nedenle projenin 1 yıl geciktiğine dikkati çekerek, "Projemiz geçen yıl 67 milyon liraya ihale edilmişti. Davalar yüzünden yer teslimi yapılamadı. Bir yıl sonra olsa da projeyi hayata geçirdik. Maliyet artışları nedeniyle 167 milyon liraya ihalesi gerçekleştirilmiş oldu. Tamamlandığında belediyemizin mülkü olacak." ifadelerini kullandı.

Bergama için önemli olan bu çalışmada İzmir Büyükşehir Belediyesini yanlarında göremediklerini vurgulayan Koştu, bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Koştu, yüzde 85'i yeşil alana ayrılmış olan bir projeye karşı çıkılmasına anlam veremediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi destek değil köstek oldu. Buraya bir gökdelen yapılmayacak. Halkın hizmetine açılacak, otopark yapılacak, ticari alanlar olacak. En önemlisi de çok büyük bölümü yeşil alan olacak. Projenin önüne geçilmesi noktasında davalar açıldı. Ama davaların hepsi bakanlık lehine sonuçlandı. Şimdi projeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Projenin şantiye şefi İsmail Gür ise Millet Bahçesi'ni hedeflenen tarihte bitirmek için 100 işçiyle 3 vardiya çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildiİzmir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi
Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Bergama Millet Bahçesi cumhurbaşkanlığı

İzmir Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
13:07
İkindi
16:28
Akşam
19:06
Yatsı
20:22
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Mahsur kaldığı ülkede, nişanlısını 5 kuruşa satın almak istedi!

Mahsur kaldığı ülkede, nişanlısını 5 kuruşa satın almak istedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.