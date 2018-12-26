İzmirli esnaf göle dönen caddede oltasıyla balık tuttu

İzmir’de kentin bazı işlek noktalarında alt yapı çalışmaları devam ederken, elektrik, su, doğal gaz veya başka nedenlerden dolayı kazılan yolların kapanması uzun gecikti. Bu durum, bazı vatandaşları da çileden çıkardı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde esnaflık yapan Güven Kortun (34) isimli bir kişi de eline oltasını alarak göle dönen yolda balık tutuyormuş gibi yapıp atıfta bulundu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyadaki görüntülerse onlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bazı vatandaşlarda, Kortun'a destek oldu. Kazılan ve göle dönen yollara dikkat çeken Kortun, "Yolların hali 3 aydır böyle" diyerek tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda amatör bir balıkçı olan Güven Kortun yaptığı açıklamada, "Sadece İzmir'in değil bir çok şehrimizin sorunu. Yolun biran önce yapılmasını istiyoruz" dedi. (İHA)

