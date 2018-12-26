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İzmirli esnaf göle dönen caddede oltasıyla balık tuttu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.12.2018 08:14 | Son Güncelleme

İzmir’de esnaflık yapan bir vatandaş, alt yapı çalışmaları sonrasında kapatılmayan yollara tepkisini dile getirmek için eline oltasını aldı ve göle dönen caddedeki çukurda balık tutuyormuş gibi atıfta bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

İzmir’de kentin bazı işlek noktalarında alt yapı çalışmaları devam ederken, elektrik, su, doğal gaz veya başka nedenlerden dolayı kazılan yolların kapanması uzun gecikti. Bu durum, bazı vatandaşları da çileden çıkardı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde esnaflık yapan Güven Kortun (34) isimli bir kişi de eline oltasını alarak göle dönen yolda balık tutuyormuş gibi yapıp atıfta bulundu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyadaki görüntülerse onlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bazı vatandaşlarda, Kortun'a destek oldu. Kazılan ve göle dönen yollara dikkat çeken Kortun, "Yolların hali 3 aydır böyle" diyerek tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda amatör bir balıkçı olan Güven Kortun yaptığı açıklamada, "Sadece İzmir'in değil bir çok şehrimizin sorunu. Yolun biran önce yapılmasını istiyoruz" dedi. (İHA)

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izmir balık Sokak

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