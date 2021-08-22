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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı

22.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, gece denetimleri sırasında İtalyan bandralı Ro-Ro gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti.

Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman çevresinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekilerek kirliliğin yayılması önlendi.

Ekiplerce İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan İtalyan bandıralı "Grande Portogallo" isimli gemiye, 3 milyon 411 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla sabah yapılan denetimlerde, ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyi temizlendi ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Ceza

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