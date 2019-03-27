Mynet Trend

İzmit'te erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 30 yıl hapis

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 27.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

İzmit'te, özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen matematik öğretmeni Ahmet E. (39), tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit'te erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 30 yıl hapis

2017 yılında İzmit'te özel sağlık meslek lisesinde eğitim gören Y.Ö., 3 yıl boyunca özel ders aldığı matematik öğretmeni Ahmet E.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Şikayet üzerine, Kartepe ilçesinde oturan matematik öğretmeni Ahmet E. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SANIK BERAATİNİ TALEP ETTİ

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutukla sanık Ahmet E.'nin yargılanmasına devam edildi. Ahmet E. mahkemede verdiği ifadesinde, "Ben beraatimi talep ediyorum. Suça ilişkin somut bir kanıt yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, sanığa 'nitelikli şekilde cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Ahmet E.'nin hapis cezası, eğitim sektöründe olması gerekçesiyle artırıma gidilerek 27 yıla, suçu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle de 40 yıl 6 aya çıkarıldı. Ancak, mahkeme heyeti, cezanın üst sınırının 30 yıl olması nedeniyle sanığın 30 yıl hapsine hükmetti. (DHA)

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması
Kaçak göçmenleri taşımak için buldukları yöntem şaşırttı!Kaçak göçmenleri taşımak için buldukları yöntem şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Şeyma'nın o sözlerinden sonra eski eş peruk takınca...

Şeyma'nın o sözlerinden sonra eski eş peruk takınca...

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
GERÇEKTEN ÖYLE BİŞEY VARSA KAFASINI KOPARMAK LAZIM BÖYLELERİNİN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması

Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüş

Kaçak göçmenleri taşımak için buldukları yöntem şaşırttı!

Ankara'da otomobile tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Trafiği tehlikeye attılar,ölümden döndüler! Tehlikeli anlar kamerada

Bolu'daki Berfin cinayeti davası

Üniversiteli Berfin cinayetinde korkunç ifadeler! 'Hanginizden başlayayım?'

Erdoğan taraftarın ricasını kırmadı, talimatı verdi

Erdoğan taraftarın ricasını kırmadı, talimatı verdi

AK Partili aday tekerlekli sandalyede miting yaptı!

AK Partili aday tekerlekli sandalyede miting yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.