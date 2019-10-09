İzmit'teki garip bina görenleri şaşkına çevirdi!

Eski kültürlerden günümüze kalan yapılar ne kadar hayranlık uyandırıyorsa, modern mimarinin ürettiği eserler de o derece hayranlık uyandırıyor. Ancak bazen de şaşkınlığa, meraka ve zaman zaman da endişeye sebep oluyor. İzmit’te yapılan 8 katlı bir bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor. Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi’ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor. 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.

JAPONYA'DA BU EVLER ÇOK FAZLA

İnce ve küçük binalar dünyanın her yerinde inşa ediliyor. Hatta son zamanlarda bu küçük evler bir hayli popüler. Özellikle arazinin çok kıymetli olduğu Japonya’da. İnsanların kapsül otellerde kaldığı, 20 metrekarelik evlere büyük dediği Japonya’da ince evler çok fazla.

İÇİNDE HER ŞEY VAR

Ancak küçük göründüklerine bakmayın, içinde normal bir evde bulabileceğiniz her şey var. Banyosundan mutfağına, yatak odasından çocuk odalarına kadar her alan düşünülüyor.



