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İznik'e kamyonlarla kimyasal atık döküldü!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bursa İznik'te kötü kokular duyulması üzerine yapılan incelemelerde bölgeye 10 kamyon dolusu kimyasal atık döküldüğü tespit edildi. Bölge, ekipler tarafından kontrol altına alınırken inceleme çalışmaları için AFAD ekipleri gönderildi.

Bursa'nın İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde kötü kokular duyulması üzerine yapılan kontrollerde Karamürsel yolunda eski çöplüğe 10 kamyon dolusu atık döküldüğü tespit edildi.

"TEHLİKELİDİR, GİRİLMEZ"

Bunun üzerine olay yerine jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler, atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alıp, "Tehlikelidir, girilmez" yazan ikaz tabelaları dikti. Ekipler, dökülen atığın ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bölgede inceleme yapmak üzere AFAD ekiplerinin yola çıktığı öğrenildi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan ekipler, alana atık döken araçları bulmak için mahalledeki kameraları da incelemeye aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
iznik kimyasal atık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Termik santrallerin filitresini gereksiz sanan bir hükümet var iken cemaatde böyle ortalık yere pisler işte..
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