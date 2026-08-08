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İznik Gölü’nün sakladığı hazine: 70 milyon yıllık fosil bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde yürütülen jeolojik incelemeler sırasında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü’nün güney kıyısındaki Narlıca Mahallesi sahilinde yaklaşık 70 milyon yıllık olduğu değerlendirilen bir pekten fosili bulunduğunu açıkladı.

İznik Gölü’nün sakladığı hazine: 70 milyon yıllık fosil bulundu

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü’nün güneyindeki Narlıca Mahallesi sahilinde yaptığı incelemelerde yaklaşık 70 milyon yıllık bir pekten fosiline rastladıklarını açıkladı.

Yıldız, fosilin bölgenin milyonlarca yıl önce sığ denizel bir ortam olduğunun önemli kanıtlarından biri olduğunu söyledi.

İZNİK GÖLÜ’NDE SU SEVİYESİ YAKLAŞIK 1 METRE GERİLEDİ

Yıldız, İznik Gölü’nün güneyinde bulunan Narlıca Mahallesi sahilinde jeolojik incelemelerde bulundu. Göl Ayağı Deresi çevresinde değerlendirmelerde bulunan Yıldız, hem göldeki su seviyesindeki düşüşe hem de bölgede tespit edilen milyonlarca yıllık fosile dikkat çekti.

İnceleme sırasında göl kıyısındaki izleri değerlendiren Yıldız, İznik Gölü’nde su seviyesinin yaklaşık 1 metre gerilediğini belirtti. İklim krizinin etkisiyle Göl Ayağı Deresi’ndeki su akışının da önemli ölçüde azaldığını ifade eden Yıldız, yoğun yağış dönemlerinde dere tarafından taşınan malzemelerin kıyıda görülebildiğini söyledi.

70 MİLYON YILLIK PEKTEN FOSİLİNE RASTLANDI

Pekten fosillerinin yalnızca denizel ortamlarda oluşabildiğini vurgulayan Mehmet Yıldız, söz konusu bulgunun İznik ve çevresinin milyonlarca yıl önce sığ denizel ve lagüner bir ortamın parçası olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 70 milyon yıl öncesinden günümüze ulaşan bu fosil, kapanan Tetis Okyanusu’nun izlerini taşıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi İznik çevresinin de geçmişte sığ denizel ortamlar olduğunun önemli kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir" dedi.

İznik Gölü’nün sakladığı hazine: 70 milyon yıllık fosil bulundu 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü Fosil
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