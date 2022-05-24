İzzet Yıldızhan'a dolar yağdı! Her oğluna bir otel...

Gülşen'in sahne kıyafetiyle ilgili sözleriyle uzun süre gündemde kalan İzzet Yıldızhan, İstanbul'da düğünde sahneye çıktı. Yıldızhan, sahne aldığı iki saat süresince üç kostüm değiştirdi.

Sanatçının sahneye çıkmasıyla dolarlar adeta havada uçtu. SnobMagazin'in haberine göre; sahne sırasında ünlü türkücüyü, oğulları Mustafa, Ali Yüşa ve Veysel Efe babalarını yalnız bırakmadı.

Yıldızhan sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi. Üç oğluyla birlikte kameraların karşısına geçen geçen İzzet Yıldızhan röportaj sırasında üçüncü otelini alacağının sinyalini verdi.

Büyük oğlu Mustafa'yı İzmir'deki otelin başına getirdiğini, Ali Yüşa ise önümüzdeki ay Ankara'da açacağı otelin başına geçireceğini söyleyen sanatçı "Mustafa ve Ali Yüşa'yı otellerin başına geçirdik. Veysel Efe de şu anda İzmir'deki otelde çalışıyor. Ama merak etmesin babası ona da Hilton alır" diye konuşarak genç oğlunu iş hayatına teşvik etti.



