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İzzet Yıldızhan'dan kafa karıştıran zenginlik açıklaması

31.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyen İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Hülya Avşar'ın ''Zenginlik çok kötü bir şey'' açıklaması üzerine yorum yapan Yıldızhan, "Ben de bilirdim paramı faize, dolara, altına yatırıp kenarı da keyif sürmeyi." diyerek pek çok kişiye iş imkanı sağladığını açıkladı.

İzzet Yıldızhan'dan kafa karıştıran zenginlik açıklaması

İşlerinden dolayı İstanbul-İzmir ve Ankara arası mekik dokuduğunu ifade eden Yıldızhan, ''Koronavirüs aşısı oldum çok şükür ama tedbiri elden bırakmamak lazım. O yüzden uçak yolculuğundan mümkün mertebe uzak duruyorum. O yüzden aracımla işlerden dolayı her gün bir şehirdeyim resmen'' dedi. Yıldızhan üstü açık cabrio aracıyla da dikkat çekerken, ''Arabalara merakım var. Bu da eski bir aracım İstanbul'a geldiğimde kullanıyorum.'' dedi.

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EUROVİSİON AÇIKLAMASI

Son günlerin en çok konuşulan konusu olan Eurovision şarkı yarışmasının hatırlatılması üzerine konuşan Yıldızhan, ''Her şeyi geçtim o yarışma tanıtımdır, vitrindir, turizmdir. Türkiye'nin muhakkak olması lazım. İsim konusuna gelirsek eğer hak eden kimse o olmasını isterim. Birçok başarılı ismimiz var. Türkiye'ye faydası kim olacaksa onun bu görevi çıkıp üstlenmesi gerek.'' dedi.

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455 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUM

''Zenginlik çok kötü bir şey'' açıklamasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Hülya Avşar'ın bu sözleri hatırlatılan Yıldızhan, ''Zengin olmak güzel bir şey arkadaşlar. Zengin olduğunda istihdam sağlayıp, insanlara iş olanağı sağlayabiliyorsanız bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Ben de bilirdim paramı faize, dolara, altına yatırıp kenarı da keyif sürmeyi. Bana göre bu düşünceye sahip insanlar faydasızdır. Ama benim yanımda kader birliği ettiğim 455 kişi var. İnsanlara iş imkanı sağlamak, çalışmak, üretmek kadar güzel bir duygu olamaz. Birikimlerimizi doğru kullanıp, insanlara faydalı olmalıyız.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar İzzet Yıldızhan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi be yalancı zenginlik kötüymüş sen git kadınlarla kızlarla ye parayı sonr zenginlik kötü de
işin gücün rast gelsin inşallah diğer zengin sanatçılarada örnek olursun

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