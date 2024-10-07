EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. J ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce J harfi ile başlayan kelimeler

J ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce J harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.10.2024 19:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizi var eden kelimelerin hangileri olduğunu öğrenmek, hem sözcük haznesinin geliştirmesi hem de konuşma ve yazma becerisinin daha iyi olması açısından büyük önem taşımaktadır. Alfabemizi meydana getiren totalde 29 harf bulunur. Bu harflerden biri J harfi olarak karşımıza çıkar. Bu harf ile başlayan hem Türkçe hem de İngilizce birçok farklı kelime bulunmaktadır. Peki, J ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce J harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

J ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce J harfi ile başlayan kelimeler

J harfi ile başlayan kaç tane sözcük olduğu bazı kullanıcılar için önemli olabilir. J ile başlayan kelimeler sayı yönünden pek fazla değildir. Ayrıca bu harfle başlayan sözcükler dışında İngilizce kelimeler de mevcuttur. Kelimeleri gerek Türkçe'de gerekse İngilizce'de doğru bir şekilde öğrenmek, iletişimin doğru kurulması yönünden önemlidir. J harfi ile başlayan Türkçe kelimeler sayı açısından az olsa da birçoğu yaygın olarak kullanılır.

J ile başlayan kelimeler nelerdir?

Alfabemizde toplamda 21 adet sessiz harf bulunmaktadır. Bu 21 adet sessiz harflerden biri J harfidir. Alfabe harf sıralamasında İ harfinden sonra K harfinden önce gelen bu harf, aynı zamanda yumuşak ünsüzler grubu bünyesinde yer almaktadır. J harfi ile başlayan kelimeler arasında bazı sözcükler daha sık karşımıza çıkabilmektedir. Alfabemizin 13. sırasında konumlanan bu harfin kelimenin başında kullanıldığı ortalama 100’den fazla sözcük vardır. Bu bağlamda J ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • J ile başlayan 4 harfli kelimeler: Jüri, jant, jale, judo, jile, jöle, juro, jest, jips gibi.

  • J ile başlayan 5 harfli kelimeler: Japon, jüpon, jokey, jarse, janti, joker, jilet, jeton gibi.

  • J ile başlayan 6 harfli kelimeler: Jaguar, jülyen, jakuzi, jübile, jambon, jöleli, jaluzi, janjan, jetlag, jeolog gibi.

J ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngilizce'de yaklaşık olarak 1 milyon üzeri kelime vardır. İngilizce dilini öğrenirken ara verildiğinde çabuk unutulabilmektedir. Bu yüzden gündelik olarak pratik yapmak oldukça önemlidir.

İngilizcede de tıpkı Türkçemizde olduğu gibi birçok farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerden biri J harfidir. İngilizce alfabesinde J harfi “cey” şeklinde okunmaktadır. J ile başlayan İngilizce kelimeler 3, 4 veya 5 harfli de olabilmektedir. Kısa olanları akılda tutmak ve öğrenmek daha kolaydır. Bu bağlamda J harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir:

  • June: Haziran ayı
  • Junior: Genç veya küçük
  • Join: Katılmak
  • Jolly: Neşeli
  • Jungle: Orman
  • Jelly: Jöle
  • Joke: Şaka
  • Jean: Kot
  • Jaw: Çene
  • Jasmine: Yasemin
  • Job: İş ya da meslek
  • Just: Sadece
  • Jacket: Ceket
  • Juice: Meyve suyu
  • Jeweler: Mücevherci
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İngilizce türkçe sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.