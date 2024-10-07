J ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce J harfi ile başlayan kelimeler

J harfi ile başlayan kaç tane sözcük olduğu bazı kullanıcılar için önemli olabilir. J ile başlayan kelimeler sayı yönünden pek fazla değildir. Ayrıca bu harfle başlayan sözcükler dışında İngilizce kelimeler de mevcuttur. Kelimeleri gerek Türkçe'de gerekse İngilizce'de doğru bir şekilde öğrenmek, iletişimin doğru kurulması yönünden önemlidir. J harfi ile başlayan Türkçe kelimeler sayı açısından az olsa da birçoğu yaygın olarak kullanılır.

J ile başlayan kelimeler nelerdir?

Alfabemizde toplamda 21 adet sessiz harf bulunmaktadır. Bu 21 adet sessiz harflerden biri J harfidir. Alfabe harf sıralamasında İ harfinden sonra K harfinden önce gelen bu harf, aynı zamanda yumuşak ünsüzler grubu bünyesinde yer almaktadır. J harfi ile başlayan kelimeler arasında bazı sözcükler daha sık karşımıza çıkabilmektedir. Alfabemizin 13. sırasında konumlanan bu harfin kelimenin başında kullanıldığı ortalama 100’den fazla sözcük vardır. Bu bağlamda J ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

J ile başlayan 4 harfli kelimeler: Jüri, jant, jale, judo, jile, jöle, juro, jest, jips gibi.

J ile başlayan 5 harfli kelimeler: Japon, jüpon, jokey, jarse, janti, joker, jilet, jeton gibi.

J ile başlayan 6 harfli kelimeler: Jaguar, jülyen, jakuzi, jübile, jambon, jöleli, jaluzi, janjan, jetlag, jeolog gibi.

J ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngilizce'de yaklaşık olarak 1 milyon üzeri kelime vardır. İngilizce dilini öğrenirken ara verildiğinde çabuk unutulabilmektedir. Bu yüzden gündelik olarak pratik yapmak oldukça önemlidir.

İngilizcede de tıpkı Türkçemizde olduğu gibi birçok farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerden biri J harfidir. İngilizce alfabesinde J harfi “cey” şeklinde okunmaktadır. J ile başlayan İngilizce kelimeler 3, 4 veya 5 harfli de olabilmektedir. Kısa olanları akılda tutmak ve öğrenmek daha kolaydır. Bu bağlamda J harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir: