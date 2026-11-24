Jablonec ile Lugano, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stadion Strelnice sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Jablonec, son dönemdeki istikrarsız sonuçlarıyla dikkat çekerken, Lugano ise formda bir grafik izliyor. İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadele verecek.
Lugano, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor; Jablonec ise hemen hemen tüm kulvarlarda zayıf bir performans gösterdi. Jablonec, evindeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum, onları daha da zor bir duruma sokuyor.
Jablonec kadrosunda Jan Hanus (Şüpheli), Eduard Sobol (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Vecheta (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Hugo Ahl (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Lugano kadrosunda Hannes Delcroix (Sakat), Joel Bichsel (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Gjan Ajdin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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