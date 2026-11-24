UEFA Konferans Ligi Jablonec Perşembe 20:45 Lugano

Jablonec ile Lugano, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stadion Strelnice sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Jablonec, son dönemdeki istikrarsız sonuçlarıyla dikkat çekerken, Lugano ise formda bir grafik izliyor. İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadele verecek.

Takımların güncel form bilgileri Jablonec tüm kulvarlar Artis Brno 3-1 Jablonec Çekya 1. Ligi M

Artis Brno 2-1 Jablonec Çekya Kupası M

Jablonec 0-0 Mlada Boleslav Çekya 1. Ligi B

Riga FC 1-1 Jablonec UEFA Konferans Ligi B

Jablonec 0-5 Slavia Prag Çekya 1. Ligi M Lugano tüm kulvarlar Lugano 2-1 Grasshopper İsviçre Süper Ligi G

St. Gallen 5-0 Lugano İsviçre Süper Ligi M

Lugano 3-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi G

Lugano 2-1 Basel İsviçre Süper Ligi G

Thun 2-3 Lugano İsviçre Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Lugano, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor; Jablonec ise hemen hemen tüm kulvarlarda zayıf bir performans gösterdi. Jablonec, evindeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum, onları daha da zor bir duruma sokuyor.

Eksik Oyuncular Jablonec 7 eksik Jan Hanus Eduard Sobol Filip Vecheta Hugo Ahl Lugano 3 eksik Hannes Delcroix Joel Bichsel Gjan Ajdin

Jablonec kadrosunda Jan Hanus (Şüpheli), Eduard Sobol (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Vecheta (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Hugo Ahl (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lugano kadrosunda Hannes Delcroix (Sakat), Joel Bichsel (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Gjan Ajdin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.