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Jabra Elite 25e: Müziğiniz her zaman yanınızda

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TEKNOLOJİ  | 26.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

Jabra Elite 25e, gerek kullanışlı ve sağlam tasarımı, gerekse de güçlü ses kalitesiyle yeni Bluetooth kulaklığınız olabilir.

Jabra Elite 25e: Müziğiniz her zaman yanınızda

Şık ve sağlam bir tasarımı bulunan Jabra Elite 25e, ilk etapta boyun bandıyla dikkat çekiyor. Zira bu bant, düz olarak değil, boyun bölgesi kıvrımlarına uygun bir şekilde eğimli olarak tasarlanmış. Böylece boynunuzda rahatsızlık uyandırmadan konumlandırılabiliyor. Sol ve sağ uç kısımlarda yer alan tuşlar ve mikrofonla da hem müzik dinleyebilir hem de görüşmelerinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca, sesli asistan desteği de mevcut.

Üründe dikkatimizi çeken bir diğer detay ise, kulaklık başlıklarının elips olarak tasarlanması. Böylece kulağınıza yerleştirdiğinizde daha sıkı bir tutuş mümkün oluyor. Yani koşarken bile rahatlıkla müzik dinleyebilirsiniz.

Bluetooth 4.1 özelliği bulunan cihaz, birden fazla cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor. Genellikle iyi bir bağlantı kalitesi var, ancak nadir de olsa kısa süreli bağlantı kesilmeleri yaşanabiliyor. Bunu da söylemeliyiz.

Ses kalitesine gelirsek, gerçekten güzel bass ve tizler alıyorsunuz. Ortalamanın üzerinde bir ses kalitesi var. En yüksek seviyede müzik dinlerken dışarıya pek ses sızmıyor ve ses izolasyonu da yeterli düzeyde diyebiliriz. Rüzgâr filtresi bulunan mikrofonu da yapacağınız görüşmelerde iyi bir performans sunuyor.

Jabra Elite 25e Bluetooth kulaklık, ülkemizde 345 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jabra Elite 25e Müzik

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