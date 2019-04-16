Jack Grealish'e saldıran taraftar ilk kez konuştu

İngiltere Championship'te Birmingham derbisinde Birmingham ile Aston Villa karşı karşıya geldiği karşılaşmada Aston Villa forması giyen Jack Grealish'e saldıran Birmingham taraftarı Paul Mitchell, 1 ayı aşkın sürededir bulunduğu hapis hayatında tahliye edildi.

St. Andrews Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında yaptığ saldırı sonrasında tutuklanan Paul Mitchell, hakkında yöneltilen saldırı ve sahaya tecavüz suçlamalarını kabul etti ve Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nce hapis cezasına mahkum edildi.

4 haftalık cezasını tamamlayan Mitchell, hapisten çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada; "Dışarı çıktığım için mutluyum ama hayatımın en güzel 1 ayını geçirdim. Ailemden uzak kalmak elbetteki de zordu fakat her şey çok güzeldi." dedi.

Yaptığı hareketten dolayı pişman olup, olmadığı sorusuna da Mitchell: "Bunu düşünmek için hazır değilim ve hiçbir şey için özür dilemiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Championship'te Birmingham derbisinde Birmingham ile Aston Villa karşı karşıya gelmişti. Gergin başlayan maçın henüz 10. dakikasında Birmingham taraftarı Paul Mitchell, sahaya girmiş ve koşarak Aston Villa'nın futbolcusu Jack Grealish'e arkadan yumruk atmıştı.

Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karışmış, Güvenlik görevlileri Jack Grealish'e yumruk atan Paul Mitchell yakalamış ve ardından tutuklanarak gözaltına alınmıştı.

