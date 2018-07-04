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Jack Wilshere'a West Ham United talip oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2018 21:56 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United transfer devreye girdi. Jack Wilshere henüz kesin kararını vermese de Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin en iyi teklif olduğu, bu nedenle de transferde Fenerbahçe'nin avantajının devam ettiği belirtildi.

Jack Wilshere'a West Ham United talip oldu!

Fenerbahçe'nin merakla beklediği Jack Wilshere transferinde yeni gelişmeler var. Daily Mirror'un haberine göre West Ham United Teknik Direktörü manuel Pellegrini, İngiliz orta saha ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Şilili teknik adam, Wilshere'ın kariyerini Londra'da sürdürme konusunda teklifte bulunduğu öne sürüldü. Kesin kararını henüz vermeyen Wilshere'ın yurtdışına çıkma konusunda çekinceli olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin en iyi teklifi verdiği ifade edildi. Wilshere'ın ailesini düşündüğünü ve İngiltere dışına çıkma konusunda endişeli olduğu kaydedildi. Öte yandan Wilshere'a yapılan teklifler arasında sarı-lacivertli ekibin favori olduğu dile getirildi.

9 yaşından beri kariyerini sürdürdüğü Arsenal'dan ayrılan 26 yaşındaki orta saha, Arsenal'ın yeni teknik direktörü Gareth Southgate'in planları arasında yer bulamadı.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
west ham united Jack Wilshere Fenerbahçe

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