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Jaguar I-PACE Avrupa’da yılın otomobili oldu

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 06.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Birbirinden başarılı 6 rakibini geride bırakan Jaguar I-PACE, İngiliz üreticiye de tarihindeki ilk COTY ödülünü kazandırdı.

Jaguar I-PACE Avrupa’da yılın otomobili oldu

Alanında uzman, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisi tarafından teknik inovasyon, tasarım, performans, verimlilik ve fiyatına karşılık sunduğu değer gibi önemli başlıklar altında değerlendirilen 7 finalist otomobil arasından birinciliğe çıkmayı başaran I-PACE, son 1 yılda kazandığı 56 ödülün en kıymetlisi olarak görülen COTY 2019’un da sahibi oldu.

Birleşik Krallık’ta tasarlanan ve geliştirilen I-PACE, bugüne kadar 8.000’den fazla kullanıcıya teslim edildi. Tamamen elektrikli güç aktarma organları ve benzersiz alüminyum mimarisiyle sıra dışı bir sürüş deneyimi yaşatan Jaguar I-PACE; spor otomobil performansı ve SUV pratikliğini bir arada sunuyor.

Jaguar, Almanya, Norveç ve İngiltere’de Yılın Otomobili, BBC TopGear dergisi Yılın Elektrikli Otomobili; Çin’de Yılın Yeşil Otomobili ve Autobest’in ECOBEST Ödülü de dâhil olmak üzere son bir yıl içinde dünya çapında 55 ödülün sahibi oldu.

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